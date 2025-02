La Compagnia Vittuonese. Vola tra le finaliste al Festival del dialetto

Oltre mezzo secolo di vita e ora la soddisfazione d’essere selezionati per un’importante manifestazione a livello nazionale. La Compagnia Teatrale Vittuonese, infatti, è tra le dieci finaliste del “Festival Nazionale del Teatro Dialettale - Leonessa D’Oro 2025” selezionate tra 121 candidature giunte alla giuria del premio.

Il Festival, arrivato alla diciannovesima edizione, si terrà a Travagliato in provincia di Brescia, dal 1 marzo al 17 maggio e gli attori vittuonesi saliranno sul palco del teatro Micheletti per primi, sabato 1° marzo, alle ore 20.45.

La Compagnia Teatrale Vittuonese porterà in scena in questa occasione la commedia brillante “Cinq donn e un co d’ai - Trent’anni dopo”, scritta da Antonio Corno, rigorosamente in dialetto milanese.

Per la compagine vittuonese si tratta di un’occasione storica, e speciale che la vedrà “sfidare” compagnie provenienti, tra le altre, da Milano, Verona, Chioggia e Lucera. La Compagnia Teatrale Vittuonese, diretta dal regista Mario Perotta, è una delle più affiatate e longeve del Magentino e nel 2023 ha passato il traguardo del mezzo secolo di vita. Nel corso degli anni il gruppo ha messo in scena 34 commedie per un totale di 155 rappresentazioni, con la collaborazione di oltre 220 persone. Lo spettacolo del 1° marzo non è però il primo che gli artisti vittuonesi tengono al di fuori del contesto strettamente locale.

La compagnia, infatti, si è esibita a Milano, in Brianza, nel Pavese, e in Toscana, registrando sempre il tutto esaurito, a dimostrazione del livello qualitativo raggiunto.

"Siamo onorati e molto felici di partecipare al Festival Nazionale “Leonessa D’Oro 2025” con il “Cinq donn e un co d’ai” - ha commentato la presidente, nonché attrice della compagnia, Luciana Bersellini -. Questa commedia infatti simboleggia l’energia e l’unità del nostro gruppo, capace di riproporre una pièce portata in scena nel 1994 per festeggiare i 50 anni di attività, tenendo fede al motto che da sempre ci accompagna: divertirsi prima ancora di divertire".