La calciatrice Pisani incontra gli studenti

Lo sport entra nella scuola per parlare di raggiungimento degli obiettivi, saper lavorare in squadra, affrontare sfide stressanti. E’ successo lunedì, al plesso Da Vinci, dove le classi prime medie hanno ascoltato la testimonianza di una giocatrice di serie A femminile: Elena Pisani, classe 1997, difensore della Sampdoria (alla terza stagione). Elena ha frequentato la East Tennessee State University negli USA (2016-2020), dove ha ricevuto una borsa di studio per il calcio e nel 2020 ha ottenuto il bachelor’s degree in Biomedical Engineering Technology. Attualmente è iscritta al corso di Laurea magistrale in Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano. "E’ stato un piacere essere invitata a raccontare la mia esperienza - ha detto la giovane sportiva -. Per me il calcio è prima di tutto passione, che amplifica tutte le altre emozioni che questo sport mi fa provare. Spero di aver trasmesso almeno qualcuna di queste emozioni". Davide Tarlazzi, assessore all’Istruzione: "Per quanti attraversano l’età evolutiva è importante vivere momenti di dialogo. Incontrando Elena Pisani gli studenti hanno ascoltato un’esperienza di vita che ha offerto a ciascuno stimoli per ripensare alla gestione di sé". S.V.