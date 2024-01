La Befana in Pediatria. Spettacolo in musica per i piccoli ricoverati Gli Artigiani del Borgo portano uno spettacolo musicale all'Ospedale di Legnano per regalare un momento di evasione ai bambini ricoverati. Il ricavato delle pigotte solidali sarà devoluto alla Pediatria. Un'iniziativa che sottolinea l'importanza dell'ospedale come parte attiva della società.