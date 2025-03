Knights pronti a scrivere la storia: "Andiamo a vincere la Coppa Italia"

I Legnano Knights si preparano a scrivere la storia. Il presidente Marco Tajana non ha dubbi: "Ci siamo qualificati per la Final Four della Coppa Italia di Serie B, adesso andiamo a vincerla". Un traguardo prestigioso che si aggiunge alla già certa qualificazione ai playoff di campionato, confermando la crescita di una squadra che ha saputo superare ogni aspettativa.

Sabato sera, alle 20.30, i Knights scenderanno in campo al PalaDozza di Bologna per la semifinale contro Gema Montecatini, una formazione costruita per puntare in alto. Ma in una Final Four, spesso, la tecnica lascia spazio alla determinazione. E la squadra di Legnano ha dimostrato di avere il carattere giusto per affrontare le sfide più dure, guidata dal carisma di coach Paolo Piazza, dalla visione del general manager Maurizio Basilico e dall’entusiasmo del presidente Tajana, che rilancia: "Essere a Bologna è un’emozione enorme, il momento più importante per il nostro movimento. Le altre tre squadre sono di valore assoluto, ma noi siamo qui per vincere. La stagione finora è stata straordinaria, pur avendo un budget inferiore rispetto agli avversari. Siamo andati oltre ogni aspettativa e Paolo Piazza è stato una pedina fondamentale di questo progetto. L’ho voluto fortemente e i fatti mi stanno dando ragione".

Il quintetto titolare è composto da Federico Burini, Mateo Chiarini, Lorenzo D’Alessandro, Daniele Toscano e Alberto Bedin, con una panchina solida che vede protagonisti Nicolas Manuel Stanic, Nicola Savoldelli, Lorenzo Passoni, Mattia Acunzo e Marco Di Pizzo. Come in ogni gara secca, le incognite sono infinite e la difesa potrebbe rivelarsi il fattore decisivo.

I Knights dovranno fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di capitan Quarisa e Fernandez, ma entrambi saranno in campo per dare battaglia in un match che promette scintille.

