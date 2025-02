Jannacci e dintorni. Spettacolo in note al teatro Barbara Melzi

Entrata di Sicurezza di Castellanza presenta “Jannacci e dintorni“, uno spettacolo musicale spassoso e ricco di gag, nel solco della tradizione a cui gli interpreti sono abituati da oltre trent’anni. Il repertorio attinge ai brani di Enzo Jannacci e agli autori che con lui hanno animato il mitico Derby negli anni d’oro. La compagnia ha accolto con entusiasmo l’invito dell’Associazione Mato Grosso, che durante la serata racconterà l’esperienza di numerosi giovani di Legnano in partenza per una missione in Perù. Appuntamento per sabato 1 marzo al teatro Barbara Melzi di Legnano con ingresso gratuito dalle 21.