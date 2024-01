Its Incom potenzia i laboratori: corsi postdiploma all’avanguardia

La Fondazione Its Incom di Busto Arsizio si prepara a potenziare i laboratori dei corsi postdiploma grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione attraverso il Pnrr, nell’ambito delle azioni intraprese per lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria. Il progetto di investimento presentato dalla Fondazione che ha la sede operativa a Malpensafiere, ha permesso di ottenere un importante contributo, pari a quasi 4 milioni di euro ( 3.944.900,63 euro), che permetterà di integrare le dotazioni esistenti nell’istituto con altre nuove arrivando ad avere 9 nuovi laboratori a supporto delle tre aree di formazione: sviluppo, comunicazione e nuove tecnologie.

Il finanziamento permetterà di realizzare interventi per i laboratori Cloud Development, Data analyst, Cybersecurity relativi all’ambito dell’Area sviluppo. Per quanto riguarda i percorsi che si riferiscono all’ Area comunicazione sono stati progettati i laboratori Web Designer e Digital Marketing, novità anche per l’Area delle nuove tecnologie. Stampanti 3D, visori, software professionali, attrezzature ad alta innovazione sono solo alcuni degli investimenti che permetteranno un vero e proprio salto di qualità nella dotazione strutturale al servizio della didattica. "I nuovi laboratori – spiega Benedetto Di Rienzo, presidente di Fondazione Its incom – sono stati ideati per permettere agli studenti di esprimere al meglio il proprio potenziale di innovazione, attitudine e creatività e di trovare espressione concreta rispetto agli insegnamenti appresi durante il percorso formativo".

Il mercato del lavoro nel settore ICT (information, communication, technology)oggi richiede, continua Di Rienzo "una serie di competenze specifiche ma anche la capacità di lavorare in gruppo e condividere esperienze, progettualità e capacità da acquisire sul campo. Per questo motivo si è scelto di investire in questa direzione con l’obiettivo di potenziare l’offerta didattica nello stile orientato al fare e all’apprendimento diretto che caratterizza i nostri percorsi di studio". Le attività dei nuovi laboratori, gli strumenti e le nuove possibilità offerte dai percorsi di studio di Its Iincom saranno illustrati nell’ambito dell’open day della Fondazione, in programma il prossimo 22 febbraio 2024.

