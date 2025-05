Una foto indelicata

Una foto poco adatta per rappresentare l’intervento della referente del Centro Antiviolenza Filo Rosa Auser di Legnano, pubblicato martedì scorso sul nostro giornale e che aveva come sfondo la tragica vicenda dell’omicidio di Vasilica Potincu, la trentacinquenne assassinata in un appartamento di via Stelvio. La fotografia utilizzata sull’edizione cartacea del giornale per riferire della posizione di Loredana Serraglia ricordava, infatti, un momento di festa, i dieci anni del Filo Rosa Auser: una situazione che ben poco aveva a che fare con la cruda realtà dei fatti a cui ci si riferiva nell’articolo. Ci scusiamo, dunque, con i lettori e con la diretta interessata per un’immagine che strideva con l’argomento trattato.