La Banda apre la rievocazione. Fino al grande ballo in costume

Concerti, mostre, pubblicazioni e attività educative che coinvolgono le scuole: tutto è pronto per le celebrazioni del 166° anniversario della Battaglia di Magenta. Si comincia lunedì con il concerto della Banda Civica per la Festa della Repubblica, cui seguirà due giorni dopo la Banda 4 Giugno 1859. Il corteo istituzionale e la rievocazione storica si terranno domenica 8. "La rievocazione storica non è solo conservazione della memoria, è anche promozione della città, occasione di formazione e crescita comunitaria. Non si tratta di attrarre folle di turisti immaginari, ma di valorizzare ciò che di autentico la nostra città può offrire", commenta Pietro Pierettori, presidente della Pro loco. Quella di Magenta è la rievocazione storica risorgimentale più importante d’Italia, con due gruppi francesi per un totale di oltre 150 rievocatori.

"Un evento nato nel 1993 quasi per gioco – osserva Pierettori – La prossima edizione sarà dedicata ad Antonello Rota, per anni regista e comandante sul campo della rievocazione, e ad Aldo Belletta, consigliere e colonna della Pro loco". A Casa Giacobbe sarà presentato il lavoro di una studentessa sull’influenza della storia nella moda, segno dell’interazione costante tra scuola e territorio. Dopo tanti anni l’Amministrazione ha riportato in piazza Liberazione il ballo risorgimentale dalle romantiche atmosfere ottocentesche, con danzatori in abiti d’epoca del Battaglione Estense di San Posidonio.

G.Ch.