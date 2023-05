Iscrizione delle contrade Parte il conto alla rovescia

di Giovanni Chiodini

Nel tardo pomeriggio di ieri è andata in scena – col consueto sottofondo dei cori dei contradaioli, il rullo dei tamburi e il suono delle chiarine – la seconda cerimonia di rito che anticipa la disputa del Palio, in programma fra due settimane, domenica 28 maggio. In una piazza San Magno colorata dai vessilli delle contrade si è rinnovata quella che è una cerimonia che richiama gli antichi cavalieri medievali. Dapprima c’è stata l’investitura civile dei nuovi capitani e la consegna da parte dei Gran Priori delle lettere di iscrizione al Palio nelle mani del Supremo Magistrato. Quindi si è passati alla consegna delle pergamene di nomina e la presentazione ufficiale delle Reggenze alla cittadinanza. Due i capitani che hanno ricevuto la prima nomina, Davide Barone (contrada San Martino) e Alessandro Furlan (San Domenico). Quest’anno le otto Reggenze sono così composte. Flora: Pietro Colombo (gran priore), Vincenzo de Milano (capitano) e Martina Roveda (castellana). Sant’Ambrogio: Ermenegildo Pizzo (gran priore), Mattia Landi (capitano), Francesca Piazza (castellana). San Bernardino: Alessandro Moroni (gran priore), Ermenegildo Lilli (capitano) e Ilaria Bortignon (castellana). San Domenico: Andrea Morelli (gran priore), Alessandro Furlan (capitano) e Valentina Rolla (castellana). San Magno: Giuseppe Scarpa (gran priore), Alessandro Zanovello (capitano) e Lavinia Mesceri (castellana). San Martino: Cristiana Moretti (gran priore), Davide Barone (capitano) e Francesca Genoni (castellana). Sant’Erasmo: Andrea Clementi (gran priore), Fabio Meneghin (capitano) e Michela Mazzucco (castellana).

Al termine ogni gruppo di contradaioli è tornato verso il proprio maniero dove, tra cene e momenti di festa, sale la "febbre" per l’attesa della corsa del Palio e anche per la Provaccia, che sarà disputata sullo stesso campo di gara la sera di venerdì 26 maggio. La prossima cerimonia ufficiale sarà la Veglia della croce di venerdì prossimo alle 21 nella basilica di San Magno.