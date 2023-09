Investe un cinghiale Ferito diciassettenne

Incidente stradale nella serata di domenica, a causarlo un cinghiale che all’improvviso è sbucato sulla strada, la 233 della Valganna. Coinvolto un motociclista di 17 anni che in sella al suo scooter non è riuscito ad evitare l’impatto con l’animale che, investito, è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza, sul luogo dell’incidente sono state prestate le prime cure al diciassettenne che ha riportato contusioni ed escoriazioni, dopo essere caduto rovinosamente sull’asfalto. Il giovane, fortunatamente non gravi le ferite, è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Luino che hanno regolato il traffico lungo il tratto interessato dall’incidente mentre i sanitari prestavano soccorso al giovane ferito. Purtroppo non è un evento raro l’invasione di carreggiata da parte degli ungulati che già in passato hanno causato incidenti anche con serie conseguenze per le persone. L’altra notte invece a causare un tamponamento tra alcune vetture sull’Autolaghi all’altezza di Gallarate un cervo piombato sulle corsie. Tre persone sono rimaste leggermente ferite. Per quanto riguarda la presenza eccessiva di cinghiali, che causano danni mentre vanno alla ricerca di cibo, negli ultimi due mesi nel territorio varesino con la caccia autorizzata sono stati eliminati 600 esemplari.R.F.