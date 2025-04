Inveruno, non si ferma all'alt e provoca un incidente: in auto aveva 2 kg di hascisc e 13mila euro

Inveruno (Milano) – Non si è fermato all’alt dei carabinieri, ha dato vita a un inseguimento durato alcuni chilometri e ha concluso la corsa scontrandosi con un’altra auto prima di darsi alla fuga a piedi: sull’autovettura, però, ha abbandonato il suo ‘tesoretto’, fatto di panetti di droga e denaro contante.

Sono in corso le ricerche del conducente dell’auto intercettata nella serata di ieri dai carabinieri sulla Provinciale 12 all’altezza di Inveruno: intorno alle 20, infatti, l’autoradio della radiomobile dei carabinieri di Legnano ha incrociato un’autovettura sulla direttrice che mette in comunicazione Legnano e Inveruno. All’alt dei carabinieri, però, il conducente dell’auto ha pensato bene di darsi alla fuga, dando il via a un inseguimento durato alcuni chilometri. La fuga dell’uomo si è conclusa quando la sua autovettura ha urtato un’altra auto nel corso dell’inseguimento: a quel punto l’uomo non si è curato di quanto avrebbe lasciato sull’auto e si è allontanato dal luogo dell’incidente di corsa, facendo perdere le sue tracce.

La successiva perquisizione dell’auto ha fornito gli inequivocabili motivi della fuga: sull’auto, infatti, sono stati trovati alcuni panetti di hashish, per un totale di due chilogrammi circa di sostanza stupefacente, e ben 13mila euro contanti. Il conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente ha riportato lievi ferite: i carabinieri sono ora alla ricerca dell’uomo che era alla guida dell’autovettura.