Trenzano, auto in fuga dai carabinieri finisce a tutta velocità contro un muro

Trenzano (Brescia) – Hanno terminato la loro folle fuga dai carabinieri contro un muro. I protagonisti del fatto sono tre uomini che nella tarda serata di ieri si stavano aggirando per l’ovest bresciano a bordo di una Volkswagen Golf. Il loro veicolo è stato segnalato al 112 e alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Chiari mentre si trovava a Trenzano, nel centro del paese.

L’inseguimento

Le pattuglie delle stazioni di Trenzano e Rudiano sono state immediatamente attivate. Quando il conducente del veicolo ha visto la pattuglia dei carabinieri ha improvvisamente accelerato, tentando di dileguarsi nella notte. I militari, però, hanno continuato a tallonare i fuggitivi.

L’impatto

Dopo pochi minuti, il conducente ha perso il controllo dell’auto, finendo violentemente contro un muro in via Martinengo. Approfittando del buio, due degli occupanti sono riusciti a dileguarsi nella campagna circostante, mentre il terzo, un 48enne già noto alle forze dell’ordine – è stato bloccato e arrestato. Durante la perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato arnesi da scasso e targhe automobilistiche contraffatte. L’uomo, già accusato di resistenza a pubblico ufficiale, dovrà ora rispondere anche di ricettazione, porto abusivo di strumenti atti a offendere e possesso ingiustificato di oggetti per lo scasso. Le ricerche per individuare i due complici fuggitivi sono ancora in corso.