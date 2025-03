"Inseguiamo un fuggitivo". Anziano acconsente al controllo: raggirato e derubato di tutto

Hanno scelto di colpire a pochi passi dalla caserma della Compagnia dei carabinieri. I truffatori hanno puntato una casa di via Cuttica, nel mirino l’anziano residente, un uomo di 86 anni. I malviventi si sono presentati alla porta dell’uomo nel corso della mattinata. Il primo soggetto, camuffato con una divisa che poteva in qualche modo ricordare quella delle forze dell’ordine, ha infatti spiegato al pensionato che ha scelto di aprire la porta fidandosi di lui, d’essere alla ricerca di un fantomatico fuggitivo e di avere la necessità di verificare l’appartamento. L’anziano ha fatto entrare il falso rappresentante delle forze dell’ordine e il suo "socio": a quel punto la coppia di malviventi ha avuto strada facile. Mentre uno distraeva il pensionato, l’altro rovistava nell’abitazione alla ricerca di preziosi o denaro e a giochi fatti il bottino è risultato considerevole: quando i due hanno lasciato l’abitazione, infatti, all’appello mancavano numerosi orologi di valore, monete d’oro e una discreta somma di denaro che l’ottantaseienne conservava nell’abitazione. A lui non è restato altro da fare che percorrere qualche passo e denunciare quanto accaduto ai carabinieri della vicina caserma.

Paolo Girotti