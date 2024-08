Iniziati i lavori per il restyling del porfido

Hanno preso il via ieri i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino del porfido in via Alberto da Giussano. La viabilità risulta così temporaneamente modificata e l’Amministrazione comunale chiede ai cittadini collaborazione, raccomandando la massima prudenza. I cantieri hanno reso necessario chiudere la via Alberto da Giussano nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via Repetti. I lavori dureranno una decina di giorni. La particolarità degli interventi e il ridotto carico della carreggiata impongono limitazioni, ma ai residenti verrà dato avviso dei tratti che di volta in volta verranno chiusi alla circolazione.

Il divieto di transito in via Alberto da Giussano, dall’intersezione con via XXV Aprile all’intersezione con via Repetti, è esteso fino alla fine dei lavori. Le lavorazioni sono suddivise in due tranche: la prima da via XXV Aprile a via Balbi, la seconda da via Balbi a via Repetti. I lavori vengono effettuati chiudendo la strada a tratti, in modo da ridurre al minino i disagi. Nel tratto tra via XXV Aprile e il civico 76, non essendoci il porfido, non verrà fatto alcun intervento, pertanto residenti e clienti delle attività commerciali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia per tutto il periodo dei lavori. I residenti potranno transitare nelle aree interessate dai lavori dalle 18 alle 8. Dunque dalle 8 alle 18 i residenti non potranno accedere alle loro abitazioni con i veicoli a motore. Il posteggio nei pressi di Villa Rusconi non sarà utilizzabile. Va da sé che l’accesso ai mezzi di soccorso sarà comunque garantito.

Gli abitanti saranno avvertiti dell’avanzamento dei lavori, così da organizzarsi al meglio. Ieri si è inoltre verificato un pesante disagio, non solo per i rescaldinesi: le linee telefoniche degli uffici comunali erano fuori uso. S.V.