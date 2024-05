Incontro pubblico sull’ospedale unico

L’appuntamento è per questa sera alle 21 nell’Aula Magna delle scuole Fermi a Fagnano Olona: in programma l’incontro pubblico organizzato dal Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, argomento il ricorso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che riguarda il progetto dell’ospedale unico di Busto Arsizio–Gallarate. Spiegano dal Comitato da tempo mobilitato contro il progetto del nuovo polo sanitario che sarà realizzato nel rione di Beata Giuliana a Busto Arsizio: "Il ricorso al Presidente è l’ultima possibilità esistente per bloccare l’iter di realizzazione dell’Ospedale Unico ed evitare, di conseguenza, la dismissione degli attuali nosocomi di Gallarate e Busto Arsizio". Proseguono: "Le fasi delle osservazioni al progetto e del contributo partecipativo sono state completamente trascurate e non esaminate approfonditamente", inoltre "nella Valutazione Ambientale Strategica non è stata presa in considerazione l’alternativa dell’ammodernamento dei due ospedali esistenti che, secondo i tecnici che hanno redatto il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, costerebbe 284 milioni di euro, contro i 440 milioni di euro necessari per costruire ex novo l’ospedale unico". Continua la raccolta di fondi per sostenere le spese per il ricorso. Si può effettuare un versamento diretto sul conto corrente di Banca Etica intestato a Medicina Democratica, con IBAN IT36 A050 1801 6000 0001 7036 708, causale "salviamo gli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio – donazione". R.F.