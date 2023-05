Tragico incidente a Turbigo, due auto si scontrano: morti un ragazzo di 18 anni e una 24enne

Turbigo (Milano), 21 maggio 2023 – Bilancio drammatico per un incidente accaduto nella prima mattinata di domenica 21 maggio a Turbigo, in via Milano: la dinamica dell’incidente deve essere ancora ricostruita ma nell’impatto hanno perso la vita un ragazzo di 18 anni e una giovane di 24 anni mentre in ospedale è stato trasportato con gravi ferite un ragazzo di 24 anni. L’incidente è avvenito intorno alle 7.30 di oggi in via Milano, l’importante direttrice che porta poi sino al ponte sul Ticino: nell’incidente sono state coinvolte due autovetture.

Turbigo, i rilievi dopo l'incidente

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della croce Azzurra, l'automedica e l’elicottero dell'elisoccorso ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare: a supporto dei soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Legnano per i rilievi di rito.