Arcore: Alfa in contromano colpisce una Lancia Y. Due feriti all’ospedale

Arcore – Un'auto contromano ad alta velocità lungo la provinciale, lo schianto, la tragedia sfiorata. Incredibile incidente sulla provinciale tra Villasanta e Lesmo questa mattina alle 7 lungo la provinciale che da Villasanta porta verso Lesmo, nei pressi della rotonda tra La Ca' e Peregallo, un'Alfa condotta da un giovane di 27 anni proveniente da Villasanta e diretta verso Lesmo è arrivata sfrecciando sulla carreggiata opposta e gettando nel panico gli altri automobilisti.

I conducenti di una Opel Corsa e di una Nissan che viaggiavano in direzione opposta e se la sono vista arrivare incontro, sono riusciti a evitare lo scontro per un soffio. Così non è stato per una Lancia Y su cui viaggiavano una donna di 45 anni e un giovane di 21 e che è stata centrata in pieno dall'Alfa all'altezza del campo di calcio della Casati Arcore. Nonostante l'impatto, l'Alfa non si è fermata e ha travolto alcuni cartelli stradali prima di fermarsi al centro della rotonda de La Cà.

Sul posto sono giunte due ambulanze in codice rosso, un'automedica, due mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. I due automobilisti feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo. Per effettuare i soccorsi la strada è stata chiusa parzialmente al traffico.