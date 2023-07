Incidente sul lavoro Operaio precipita da due metri d’altezza Arriva l’elisoccorso

di Rosella Formenti

Grave infortunio sul lavoro, l’ennesimo nella zona dell’Alto Milanese, ieri mattina poco dopo le 11.30 in una ditta in via Petrarca 34 a Parabiago. Ferito un uomo di 41 anni, secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto in un cantiere, da un’altezza di circa due metri. Subito sono stati allertati i soccorsi, in un primo momento le sue condizioni erano sembrate gravissime a causa del violento impatto a terra e in via Petrarca per accelerare le operazioni era stato inviato anche l’elisoccorso di Como.

Il lavoratore è stato stabilizzato dagli operatori sanitari sul posto, quindi è stato trasportato in codice giallo in ambulanza all’ospedale di Legnano dove è stato ricoverato, ha riportato un trauma cranico e al bacino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ieri sul posto le forze dell’ordine e i tecnici di Ats Città Metropolitana che ha competenza in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da accertare che fossero rispettate le norme a tutela della sicurezza del lavoratore. Purtroppo continuano gli infortuni nei luoghi di lavoro, una situazione che preoccupa i sindacati che sollecitano interventi per la sicurezza. Nella giornata di martedì anche in provincia di Varese si è verificato un grave infortunio, vittima a Somma Lombardo un operaio di 50 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono immediatamente arrivati allertati dai colleghi i soccorsi, con ambulanza e auto medica, l’elisoccorso, i carabinieri e gli operatori dell’Ats Insubria. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe scivolato da una rampa mentre stava scaricando da un camion un muletto che poi l’ha schiacciato.Ha subito un trauma al bacino e agli arti inferiori, è ancora ricoverato al San Gerardo di Monza.