Incidente stradale a Castiglione Olona: pedone travolto da moto, prognosi riservata

Grave incidente stradale all’alba di giovedì 17 agosto a Castiglione Olona. Erano le 6.20 circa quando una motocicletta ha investito un pedone in via Cesare Battisti, ovvero la sp233 (ex statale varesina), poco lontano dal semaforo all’incrocio con la strada per Venegono Superiore. Alla guida della moto un trentassettenne, che è caduto a terra riportando ferite che non sarebbero preoccupanti. Più critiche invece le condizioni dell’uomo travolto dalla moto, un 68enne che stava attraversando la strada. Gli operatori del soccorso sanitario intervenuti lo hanno portato all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sono gravi. Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri.

Si tratta solo dell’ultimo di una serie di incidenti che si sono verificati nell’area: il 27 giugno scorso a scontrarsi erano state un’auto e una moto. Un problema più volte segnalato dal sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri. La provinciale 233 è un tratto molto trafficato sull’asse Varese-Tradate, che attraversa numerosi centri abitati, e dove spesso i mezzi non rispettano i limiti. L.C.