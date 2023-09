Incidente a Parabiago, auto contro moto in via Einaudi: in ospedale due studenti appena usciti da scuola

Nerviano (Milano), 25 settembre 2023 – Sbalzati in moto mentre tornano da scuola. Brutta avventura per due ragazzi 17enni di Nerviano che sono rimasti feriti oggi a Parabiago, dopo uno scontro fra un’auto e la loro moto. Erano circa le 13 quando in via Einaudi si è verificato l’incidente.

Sulla moto viaggiavano i due ragazzi che erano appena usciti dal Maggiolini. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Legnano e i carabinieri. I due giovani hanno riportato alcune contusioni e sono stati trasportati all'ospedale di Legnano per controlli. Non è certo un periodo fortunato per i centauri nervianesi,

Nelle scorse ore a Milano a bordo della sua Harley è morto Giorgio Barbanti, un 53 enne di Garbatola.