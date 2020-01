Bareggio (Milano), 4 gennaio 2020 - Stava percorrendo via Novara a Bareggio quando, improvvisamente, ha perso il controllo dell’auto finendo contro il palo della luce. Per P.Z., classe 1950 di Bareggio non c’è stato niente da fare. Viaggiava insieme alla moglie di 65 anni che ha riportato ferite non gravi. Il conducente arrivato all’altezza della rotatoria ha saltato lo spartitraffico, è finito sulla pista ciclabile per poi terminare la corsa contro il palo della luce. Sono giunte sul posto ambulanze automedica ed elisoccorso. L’uomo era in condizioni disperate: portato in codice rosso a Magenta, ai medici non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso.

La polizia locale ha ricostruito la dinamica inviando gli atti in Procura. Fortunatamente nessun altro veicolo o passante è rimasto coinvolto. La donna è stata trasferita, in codice giallo, al San Carlo di Milano. Da chiarire la causa del decesso: non si esclude che l’uomo sia stato sorpreso da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto. Da appurare infine se la morte sia sopravvenuta a seguito del malore o per le lesioni riportate nell’urto contro il palo.