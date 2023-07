Incidente in provincia di Milano, 4 ragazze salve, ma tanto spavento

Danni ai mezzi e consueti problemi di viabilità su una strada già trafficatissima. Ma, per fortuna, non si sono registrati feriti. Si temevano conseguenze per quattro ragazze di età compresa tra 11 e 16 anni coinvolte nell’incidente di ieri a Cisliano. Verso le 13 si sono scontrate due auto sulla solita provinciale 114. Oltre alle 4 ragazze c’erano altre tre persone da soccorrere. Sul posto l’equipaggio della Inter Sos Padana Emergenza del distaccamento di Cisliano insieme all’automedica e ai vigili del fuoco. Nessuna delle persone presenti nelle auto ha riportato traumi tali da dover provvedere al trasporto in ospedale. Tutti se la sono cavata solo con un grande spavento. La dinamica è stata chiarita dalle forze dell’ordine intervenute.