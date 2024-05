Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in via per Turbigo a Milano martedì sera dopo le 18. La sua automobile si è schiantata contro un mezzo pesante. Non è chiara, al momento, la dinamica precisa nè l’identità dell’uomo ferito. Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica e l’automobilista è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano.