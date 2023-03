Incendio mobilificio Casorezzo, fiamme partite da un macchinario

Casorezzo (Milano), 29 marzo 2023 – Un vasto incendio ha completamente distrutto un mobilificio a Casorezzo.

Le fiamme sono divampate intorno alle 7.30 di questa mattina al civico 32 di via Ossona. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Inveruno.

Secondo una prima ricostruzione il rogo è divampato da un macchinario presente all’interno della struttura che è andato a fuoco provocando poi il successivo rogo a contatto col legname presente. Al momento non risultano feriti o persone intossicate. La colonna di fumo nero è rimasta visibile per circa un paio di ore diversi chilometri di distanza.

Muore carbonizzato a Milano

Ben più grave l'incendio divampato in un appartamento in via Apulia, alla periferia di Milano e costato la vita a un uomo di 75 anni, Luciano R. L’anziano è stato rinvenuto cadavere dai vigili del fuoco accorsi ieri notte per domare le fiamme, probabilmente partite da una perdita di gas. Un altro uomo, di 51 anni ha riportato ustioni alle mani e ai piedi ed è rimasto leggermente intossicato. Per questo è stato ricoverato al Fatebenefratelli.

Tetto in fiamme nel Comasco

Un altro incendio, meno grave e di dimensioni più contenute, ieri sera ha distrutto il tetto di un’abitazione a Peglio, nel Comasco. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, chiamati assieme alle squadre di soccorso. Ingenti i danni all’appartamento, dichiarato inagibile, mentre la famiglia che lo occupa è stata evacuata.