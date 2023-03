Brucia il tetto di un'abitazione a Peglio, un ferito e casa inagibile: famiglia evacuata

Il tetto in fiamme a Peglio

Peglio, 29 marzo 2023 - Cinque squadre dei vigili del fuoco di Dongo, Menaggio e Morbegno sono intervenute ieri sera per domare l’incendio del tetto di una abitazione a Peglio in via Ai Monti, alto lago di Como.

Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, chiamati assieme alle squadre di soccorso. L’appartamento interessato dal rogo, al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, è risultato completamente inagibile, e la famiglia che lo occupa è stata evacuata. Le cause dell’incendio al momento sono ancora in fase di valutazione, così come i danni, comunque ingentissimi.

Morto carbonizzato a Milano

Altro incendio, con conseguenze ben più gravi è divampato nella tarda serata di ieri in un appartamento alla periferia di Milano. Quando sono intervenuti, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di un uomo di 75 anni. Mentre un altro uomo, di 51 anni, che vive nello stabile ha riportato ustioni non gravi alle mani e ai piedi ed è rimasto leggermente intossicato. Infine una terza persona, uomo di 73 anni, è rimasto praticamente illeso.

Fiamme nel mobilificio a Legnano

Fiamme stamani anche nel Legnanese, dove è scoppiato un incendio all’interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione le cause del rogo sarebbero da ricondurre a un macchinario che si trovava all’interno del mobilificio. In questo caso non si registrano feriti ma danni ingenti.