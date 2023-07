Incendio in campo a Bernate Ticino, Vigili del Fuoco scongiurano il peggio

Una lunga colonna di fumo è salita nel cielo di Bernate Ticino l’altra notte. Si era sviluppato un incendio in un campo di via Vittorio Veneto. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 30mila metri quadrati, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che si propagassero ulteriormente. I pompieri hanno domato le fiamme impedendo che le stesse andassero ad attaccare le abitazioni.

L’incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte e numerosi residenti, alla vista del fuoco, sono scesi in strada per capire cosa stesse accadendo. Fortunatamente i vigili del fuoco hanno risolto il problema in poco tempo consentendo il rientro tranquillo nelle abitazioni dei residenti. Restano ancora da chiarire le cause del rogo.

G.M.