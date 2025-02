Incanti con i Pomeriggi Musicali

I Pomeriggi Musicali ripartono con il terzo appuntamento della stagione, affidato al quartetto d’archi Lyskamm: il concerto è fissato per domenica alle 17:30 all’auditorium della scuola Bonvesin de la Riva. In programma l’esecuzione dei quartetti in sol maggiore, op. 76 n. 1 di Haydn, e in mi bemolle maggiore, op. 44 n. 3 di Mendelssohn.

Il concerto sarà anticipato da una sorta di introduzione che arricchisce - oggi e nei prossimi appuntamenti - i Pomeriggi Musicali con un evento collaterale pensato per gli studenti della scuola sede dell’evento: oggi, infatti, è prevista una conferenza di presentazione dei brani in programma, dedicata agli stessi studenti della scuola legnanese e tenuta da Carlo Serra, professore di Estetica dei Media all’Università di Torino e di Teoria dell’Immagine e del Suono all’Università della Calabria.

Serra sarà accompagnato da un musicista che eseguirà alcuni movimenti dei brani previsti nel concerto. "I Pomeriggi Musicali sono nati per diffondere la musica classica in tutti i quartieri della città e in luoghi diversi dai tradizionali teatri o dalle sale da concerto – è il commento di Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva –. Per i quattro Pomeriggi Musicali che ci separano dalla fine dell’anno scolastico, quindi da qui al mese di maggio, gli studenti che frequentano le scuole in cui si terranno i concerti saranno accompagnati alla scoperta dei brani in programma dalla grande competenza e capacità divulgativa del professor Serra". P.G.