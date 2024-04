In arrivo il Festival del libro. Ospiti 37 autori in tredici location. Oltre trenta eventi in tutta la città

BUSTO ARSIZIO

Arriva in città dal 12 al 19 maggio il BA Book, il Festival del Libro e dell’Editoria, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Amici della Biblioteca Capitolare in collaborazione con il Tavolo Letteratura composto da librerie, case editrici, associazioni, dalla Biblioteca comunale G. B. Roggia. Il Festival vuole rappresentare un vero e proprio tributo al libro e al mondo dell’editoria in tutte le sue possibili declinazioni, tra i nomi protagonisti degli incontri alcuni ritorni eccellenti come lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo e la psicoterapeuta Stefania Andreoli, volti noti come Carlo Cottarelli, Marina Di Guardo (la mamma di Chiara Ferragni), Luca Bianchini, Daniele Bossari, Serena Bortone, Vinicio Marchioni. Un programma intenso, ecco alcuni numeri : 37 autori/autrici, 31 eventi per adulti, 5 eventi per bambini con laboratori, 4 eventi collaterali, 13 diverse location, davvero una manifestazione che coinvolgerà tutta la città. Quest’anno alcune iniziative faranno da traino alla rassegna: una novità,venerdì 10 e sabato 11 maggio saranno allestiti 5 reading point in vari punti della città dove sostare a leggere qualche pagina del libro del cuore o di uno dei libri messi a disposizione dalla biblioteca e dal Tavolo Letteratura, questi gli spazi: piazza Vittorio Emanuele II punto info BA Book, i portici di via Montebello, via Milano (accanto alla libreria Ubik), Via Gavinana (fumetteria La Gilda), piazzetta di via Cardinal Tosi (spazio limitrofo a Emporio delle meraviglie e Il Libraccio). Una proposta anche per i bambini prima dell’avvio del BA Book, l’11 maggio in piazza Trento Trieste la cartolibreria Rebesco, con il patrocinio del Comitato Commercianti Centro Cittadino, proporrà per i più piccoli due laboratori di disegno, uno con materiali riciclati, uno di disegno digitale e altri momenti di gioco. "Ba Book 2024 ha un programma intensissimo grazie al tavolo letteratura e al sostegno degli sponsor" ha sottolineato la vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli alla presentazione: "un festival sempre più imponente, che supera se stesso di edizione in edizione". E alla conclusione della rassegna un appuntamento con BA Book Oltre, il 20 maggio, dedicato al giallo. E’ già attivo un indirizzo di posta elettronica dedicato a BA Book: babook@comune.bustoarsizio.va.it ,a cui rivolgere richieste di informazioni sugli eventi, a cui si accederà con prenotazione obbligatoria.