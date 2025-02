Impegno, creatività e ingegno. Torna il premio Il Volto delle donne

Un premio "per riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno al femminile, di coloro che si siano particolarmente distinte nel contribuire allo sviluppo sociale, associativo, culturale ed economico della Città": è una tradizione dalla quale il Comune di Corbetta non vuole privarsi ed è così che, in occasione di una delle ultime sedute di Giunta, si è deciso che il premio Il volto delle donne, proposto dal vicesindaco e sostenuto dal sindaco Ballarini, verrà assegnato anche nel prossimo triennio, da quest’anno e poi sino al 2027.

"Su proposta del vicesindaco Linda Giovannini in Giunta abbiamo approvato con gioia una delibera dedicata al premio Il Volto delle Donne - ha commentato così il sindaco, Marco Ballarini, la decisione - un riconoscimento pubblico che abbiamo fortemente voluto dal nostro primo mandato. Questo Premio è una scelta in cui crediamo molto, e come amministrazione comunale vogliamo andare oltre l’8 Marzo e riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno al femminile tutto l’anno". Una sorta di benemerenza tutta al femminile, dunque, per la quale le proposte di candidatura contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla loro valutazione potranno essere presentate da assessori, consiglieri comunali, associazioni iscritte all’albo del Comune di Corbetta (oppure non iscritte ma operanti nel territorio di Corbetta), enti e cittadini residenti, entro il prossimo 9 febbraio, inviando il modulo pubblicato sul sito del Comune all’ufficio protocollo.

Valutate le proposte di candidatura secondo i requisiti di ammissibilità e corredate, se necessario, di ogni utile elemento informativo, le stesse proposte vengono trasmesse da parte dell’assessora alle Pari Opportunità che definirà infine l’assegnataria del Premio garantendone la più assoluta riservatezza sino al giorno definito per la premiazione, che avverrà nell’ambito degli eventi della festa della donna. Qual è il premio che verrà assegnato alla vincitrice? Il premio Il volto delle donne è rappresentato - e non potrebbe essere altrimenti - da una tela o una fotografia raffigurante la persona destinataria del premio stesso rielaborata in forma di opera d’arte.