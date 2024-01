Il “trota“ Renzo Bossi si sposa. Cerimonia blindata in Comune

Renzo Bossi si è sposato. Il secondogenito del senatur Umberto Bossi, 35 anni, primo figlio avuto dalla seconda moglie Manuela Marrone, si è unito a nozze con la fidanzata Izabela Corina Juncu. La cerimonia civile è stata celebrata a Gemonio, Comune di residenza della famiglia Bossi, ed è stata officiata dal sindaco Samuel Lucchini. La famiglia Bossi ha raggiunto a piedi il museo civico Bodini dove si è tenuto il matrimonio. La cerimonia religiosa sarà celebrata in seguito. Renzo Bossi balzò agli onori della cronaca ai tempi della convalescenza del padre, colpito nel 2004 da un ictus che comportò un lungo periodo di recupero. Il giovane Bossi, all’epoca ancora minorenne, comparve al fianco del senatùr alla finestra della clinica in cui il papà si trovava ricoverato, scandendo slogan leghisti. All’epoca in molti videro questa “uscita” come l’incoronazione di Renzo a erede del fondatore del Carroccio.

Fu lo stesso ministro a ridimensionarne le ambizioni, quando lo ribattezzò “Trota” (soprannome che Renzo si è sempre portato dietro) ai giornalisti che chiedevano se il ragazzo fosse da considerare il suo delfino. È da anni lontano dalla politica attiva, dopo le dimissioni, nel 2012, dalla carica di consigliere regionale lombardo in seguito allo scandalo sui fondi che costrinse il padre a lasciare la guida della Lega. Per qualche anno ha lavorato con il fratello Roberto Libertà che gestisce una azienda agricola a Brenta, nel Varesotto.