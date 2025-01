Il rogo alla Galleria Mirabello. Individuati i due piromani. Nei guai anche un minorenne

Sono arrivate a una svolta le indagini sull’incendio che si era sviluppato nei mesi scorsi alla Galleria Mirabello. L’altro giorno i carabinieri hanno eseguito i provvedimenti cautelari emessi dal gip Pietro Balduzzi su richiesta del pm della Procura di Pavia Chiara Giuiusa. Il rogo era scoppiato all’alba di domenica 29 settembre e aveva portato alla distruzione di un negozio di abbigliamento, all’inagibilità del piano superiore e all’evacuazione temporanea di parecchi residenti. Fortunatamente non si erano registrati feriti.

Immediatamente dopo l’episodio era intervenuta anche l’amministrazione, per voce del sindaco Cesare Nai, che aveva espresso solidarietà in primo luogo ai titolari del negozio distrutto e anche alle famiglie costrette a uscire momentaneamente dalle loro abitazioni in attesa delle operazioni di messa in sicurezza. Subito emersero numerosi dubbi su quell’incendio, che faceva pensare a un’azione dolosa commessa da ignoti poco dopo le 4 della notte. Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che hanno lavorato in sinergia con la Procura di Pavia, sono partite subito basandosi sull’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza del Comune, ma anche su intercettazioni ambientali e telefoniche. Due le ordinanze notificate dai militari.

Per una persona, M.B., si sono spalancate le porte del carcere. Obbligo di dimora, invece, per U.N. il presunto complice. I due sono assistiti dall’avvocato Roberto Grittini ed entro 5 giorni compariranno davanti al gip per l’interrogatorio. Oltre ai due indiziati c’è anche un ragazzo, per il quale procede la Procura per i minori. Le indagini stanno continuando per chiarire il movente che, apparentemente, non trova spiegazioni.