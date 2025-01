Il rilancio del commercio parte dal Distretto Urbano

Riuscirà il Distretto Urbano del Commercio a rivitalizzare la categoria dei negozianti? A Magenta ci credono fermamente tanto che ieri è stato presentato con tanto ottimismo dall’assessore Stefania Bonfiglio, dal direttore di Confcommercio Alto Magentino Simone Ganzebi e dalla Camera di Commercio con i partner locali. Presenti anche le consigliere di Confcommercio Marzia Bastianello e Jessica Oldani. "L’obiettivo di questo progetto ambizioso – commenta l’assessore Bonfiglio – è di aiutare i piccoli commercianti che vivono momenti di grande difficoltà. Tutta la città è coinvolta, comprese le frazioni. L’interesse che portiamo avanti, noi e Confcommercio, è quello di includere e non di escludere". L’Amministrazione comunale metterà due milioni e mezzo di euro per migliorare la viabilità cittadina, realizzare opere pubbliche e incrementare le aree verdi, Ma anche per le attività di comunicazione, promozione eventi e marketing territoriale.