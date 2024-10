Il radar “verde” gestisce la transizione ecologica di ottanta aziende

La Liuc alla Fiera di Padova, in occasione del Green logistics expo. Ha presentato il "Green logistics radar", una piattaforma ideata dall’Ateneo e Scs Consulting, che raccoglie le buone pratiche di oltre 80 aziende (italiane e internazionali) per una transizione verde nella gestione del magazzino, dei trasporti e degli imballaggi. Si tratta di uno strumento aperto e in continuo aggiornamento, che raccoglie le soluzioni implementate con successo. Oggi il tema della sostenibilità ambientale è sempre più centrale, a tutti i livelli. Diversi gli studi presentati: dagli automezzi alimentati a biocarburanti che riducono in maniera significativa le emissioni di Co2 (di Nestlè e Maganetti), a un espositore in cartone trasportabile che diminusice del 20% il peso dell’imballaggio (di Granterre). Dal suo avvio nel 2021, il Green logistics radar ha attirato l’adesione di oltre 85 aziende, con l’obiettivo di condividere le migliori pratiche in ambito sostenibile. Attualmente, la piattaforma ospita 107 soluzioni, suddivise in 23 categorie e ripartite in tre principali ambiti: imballaggi (24 soluzioni), trasporti (36) e magazzino (47 soluzioni). S.V.