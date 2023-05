Il Premio Rosa Camuna Onori a Galli e Ovs Villella oggi alla Fondazione Palio

di Silvia Vignati

La Rosa Camuna, la più alta onorificenza della Regione, premia Varese e il Legnanese, con l’ex sindaca di San Vittore Olona, Carmen Colombo Galli, l’azienda Ovs Villella (Varese) e la Fondazione Palio di Legnano.

Galli e Ovs Villella sono stati fra i cinque premiati, insieme a Roberto Maroni (alla memoria), la sciatrice Elena Fanchini (alla memoria), l’associazione Ledha di Milano (che si batte per i diritti delle persone con disabilità). L’ex amministratrice Galli è stata scelta in quanto "il suo contributo è stato fondamentale nella difesa dei diritti delle persone più fragili o svantaggiate e la sua azione è stata sempre guidata da grande onestà intellettuale e lungimiranza".

Ovs Villella, riconosciuta dall’ente nazionale per l’Aviazione civile, "fondata nel 1975, si è sempre distinta per l’elevato grado di affidabilità, i livelli qualitativi e la solida struttura produttiva".

Premio speciale tematico, per il contributo allo sviluppo delle tradizioni storiche, alla Fondazione Palio di Legnano: "Costituita nel 2022 per gestire la rievocazione storica della Battaglia di Legnano del 1176", l’evento "richiama famiglie, scuole, visitatori e anima il territorio con spettacoli e la sfilata storica, prima in Europa come rievocazione di raffinata ricercatezza stilistica". Il Premio sarà assegnato oggi al termine della Santa Messa sul Carroccio. Prima del Palio. Premio speciale del presidente Fontana a Roberto Maroni: "riconoscenza nei confronti di una persona che nella sua vita ha lavorato per la nostra comunità in maniera eccellente, sia come amministratore locale, che come parlamentare, ministro e infine come presidente della Regione. A lui vogliamo dire grazie per tutto quello che ha fatto".