Il parking riapre. Più sicurezza con una guardia

Domani riaprirà il parcheggio multipiano di via de Gasperi a Magenta che era stato chiuso a causa di un atto vandalico appena prima di Natale. Ignoti avevano dato fuoco ad un motorino causando danni e aggiungendo degrado al luogo. Adesso l’assessore ai lavori pubblici del comune di Magenta, Enzo Tenti, spiega le novità che riguardano la struttura: "Il multipiano riaprirà venerdì, ma noi insieme ad Asm guardiamo già al futuro per rendere il parcheggio nuovamente sicuro e a misura di cittadino. L’amministrazione ha infatti messo in campo insieme all’azienda che gestisce la struttura alcune iniziative per poter così contrastare il degrado e gli atti vandalici che hanno interessato il silos nel corso degli ultimi anni. Noi vogliamo che ci sia la certezza che chi fa danni paghi per quanto ha commesso e non accettiamo più che chi commette queste cose, che non possiamo più definire bravate, rimanga impunito. Per questo motivo alla riapertura ci sarà una guardia giurata che presidierà la struttura h24. Questo garantirà più sicurezza evitando che male intenzionati possano entrare nel multipiano. Vogliamo inoltre mettere in pista tutti gli strumenti utili a far pagare i danni a chi li provoca. Sarà tolleranza zero su tutto". Ch.S.