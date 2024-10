Il Pam si veste d’autunno. Alla scoperta di funghi e piante dell’oasi verde

Se ancora non lo conoscete, il fine settimana è l’ideale per conoscere il Parco Alto Milanese (Pam). Tante le iniziative ospitate nel polmone verde che si estende sui Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. Si inizia domani con la quarantacinquesima edizione della mostra micologica, organizzata dall’associazione Antares, presieduta da Franco Rama. Allestita nella sede del Pam, verrà inaugurata alle 15. Sarà visitabile domani (dalle 15 alle 18) e domenica (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18). Oltre all’esposizione di funghi, ci saranno anche brevi presentazioni multimediali sui temi micologia, botanica e astronomia. "La mostra micologica è una novità per il Parco, che ospitiamo con piacere – afferma il presidente del Pam, Flavio Castiglioni –. Sono grato per l’opportunità di poter partecipare a questa bellissima iniziativa, che celebra la ricchezza della nostra natura. L’auspicio è che la passione per la micologia continui a crescere e a ispirare nuove generazioni".

Si prosegue domenica con la castagnata. Promossa dal Consorzio Parco Altomilanese, in collaborazione con i gruppi Alpini di Castellanza, Busto Arsizio, Legnano e con il Circolone di Legnano. Sarà l’appuntamento di chiusura della stagione di attività all’aperto; gli Alpini si occuperanno della cottura delle castagne, vendute a sostegno di un progetto sociale. La giornata si apre alle 9.45 con una passeggiata nel Parco, con l’associazione "Star bene insieme". Alle 14.45 la distribuzione delle castagne. Alle 15 il saluto dei sindaci e del presidente Castiglioni, con un ricordo dell’ex sindaca di Castellanza, Mirella Cerini. A seguire lo spettacolo per bambini di narrazione e musica dal vivo "C’era una volta un re", della compagnia teatrale "L’Arca di Noè". Poi il truccabimbi, i giochi e un concerto di musica popolare con il "Trio Insubres", con Francesco Nodari alle cornamuse, Eugenio Trotta ai flauti e Fazio Armellini alla fisarmonica.

Silvia Vignati