Il Legnano calcio al Mari. Ritorno ancora da definire: l’esordio potrebbe slittare

Legnano calcio, potrebbe slittare ancora l’esordio allo stadio. Il Comune pubblicherà a breve l’aggiudicazione dello stadio Giovanni Mari. Sarà poi il gestore a valutare se ci sono le condizioni per giocare, sempre che ci sia l’accordo fra le società. Il gestore e unico partecipante al bando è l’Academy Legnano del presidente Costantino. Al momento non si conoscono le condizioni del manto erboso, ma è probabile che non si possa tornare nel breve a giocare una partita ufficiale prima che non si provveda a una manutenzione straordinaria. Quindi si allontana la possibilità che il Legnano calcio, sempre che si trovi la quadra col nuovo gestore, possa giocare la prossima gara interna contro il Meda, in programma domenica prossima, nello stadio. Possibile invece che possa iniziare a giocare nel Mari da domenica 24 novembre nella gara contro la Caronnese. I lilla, calendario alla mano, dopo la prossima domenica contro il Meda, che probabilmente si disputerà a Caronno Pertusella, avranno due gare in trasferta: Ispra e Sedriano. Per ora sono solo supposizioni, ma la tifoseria spinge per potersi avvicinare a Legnano dopo mesi di perigrinazioni che hanno di fatto allontanato molti appassionati. Intanto la squadra è reduce dal pareggio di Cinisello che ha portato solo un punto in classifica: i lilla sono terz’ultimi, le prossime gare di campionato diranno se potranno uscire dalle sabbie mobili. Rimangono molto interrogativi su una stagione tutta in salita. Si cerca di portare in salvo una nave che fino a qualche settimana fa rischiava di affondare. Ch.S.