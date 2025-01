Il fantastico mondo dei giochi ad Abbiategrasso: domenica di tornei al Castello visconteo, al tavolo i nonni sfidano i nipoti

Abbiategrasso (Milano), 12 gennaio 2025 – Tre sale. I Sotterranei, con cento posti a sedere, la Biblioteca civica e la Sala consiliare dotate, a testa, di 50 posti che, si prevede, saranno tutti occupati. Tre tornei principali, con 50 inscritti ognuno. I più richiesti? Quelli di Magic e Yu-Gi-Oh! Questi alcuni numeri della seconda edizione di Abbiategames, manifestazione ludica, in svolgimento fino ad oggi, a partire dalle 10, al Castello Visconteo di Abbiategrasso, in Piazza Castello. A ingresso gratuito, organizzata dalla Consulta Giovani del Comune del Comune cittadino, in collaborazione con i negozi locali Gamerland Abbiategrasso e Black Lotus, la kermesse offre un fine settimana dedicato a giochi da tavolo per ogni età e di ogni genere, dagli scacchi ai quelli di ruolo, passando per Monopoli e proposte più fantasy. “L’idea è promuovere il modello di socialità dei giochi da tavolo. Venire in uno spazio pubblico comunale, a giocare, passare tempo insieme e conoscere nuove persone. Questo è un evento per la città”, ha esordito Federico Veronelli, della Consulta Giovani Abbiategrasso.

Il classico che piace

“Sul territorio sono presenti altri Comuni in cui si tengono eventi di questo tipo che raccolgono ampia partecipazione. Esiste il desiderio, di sicuro, di trovarsi, stare insieme e partecipare a questo tipo di iniziative”, ha detto Veronelli, commentando la presenza di adulti e anziani, oltre che di bambini e ragazzi, ai tavoli dei giochi. Veronelli ha rivelato che adulti e anziani sono più orientati verso i giochi classici, come gli scacchi, mentre i giovani appassionati frequentanti, magari, i negozi abbiatensi, prediligono i giochi di carte collezionatili.

Sfida fra generazioni

“Gli anziani portano i nipoti, i genitori accompagnano i figli e ciò regala alla kermesse un carattere di scambio intergenerazionale, in cui incontrarsi divertendosi”, ha dichiarato, contento, Veronelli. Novità principale di quest’anno, è il torneo competitivo di Dungeons & Dragons, proposto da Spazio Gioco e previsto oggi, che vedrà sfidarsi otto squadre, in arene o scenari, sotto la supervisione di master. “Tale torneo è un esperimento -ha rivelato Veronelli -. Di solito, i giochi di ruolo come Dungeons & Dragons, prevedono pochi partecipanti e non sono competitivi. Questo gioco è, però, molto duttile a livello di regole, così si è pensato di creare un torneo in piena regola, con selezioni, sfide tra squadre e una finale. I premi sono una sorpresa”.

Due altre novità di questa seconda edizione di Abbiategames sono: il raddoppio delle date di svolgimento della manifestazione, non più una giornata come l’anno scorso, ma due e la presenza di Cosplayer, persone mascherate da personaggi di cartoni, fumetti, giochi e videogiochi. In particolare sabato un gruppo di Cosplayers ha interpretato ognuno un pazzo criminale nemico di Batman, occupando la Sala Consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso e trasformandola in Arkham Asylum, il manicomio criminale di Gotham City, la città dell’uomo pipistrello.