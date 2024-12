Giostre e mercatini, una festa per tutti

Sono molti gli eventi natalizi abbiatensi in programma oggi. Primo tra tutti, l’accensione del grande albero di Natale, prevista alle 17, in piazza Marconi. Per l’occasione, i bambini potranno portare le proprie letterine natalizie da imbucare nella cassetta del presepe allestito dal gruppo Alpini Abbiategrasso e messaggi di auguri da appendere all’albero con l’aiuto di volontari. Alle 17.30 in corso San Pietro si svolgerà l’annuale inaugurazione del Presepe Augusto Rosetta creato e organizzato dalle cittadine Amici del Palio di San Pietro e Contrada del Gallo, la cerimonia sarà presieduta da Cesare Nai, sindaco di Abbiategrasso, Cosima Bizzarro, capitana della Contrada del Gallo e Don Giuseppe Colombo, parroco di San Pietro.

Dalle 10 alle 19, nei sotterranei del Castello Visconteo si troveranno le bancarelle di Bianco Natale. Al suo interno si troveranno lavori artigianali di ogni genere, come abbigliamento, candele, porcellane, arredamento, gioielli, addobbi e accessori, tra cui scegliere per fare o farsi un regalo.

Per finire dalle 10 in via Ticino 72 proseguirà il Polenta Fest con Villaggio di Natale di Hallo Eventi. Dedicato al mondo della polenta, l’iniziativa prevede anche un villaggio di Natale con hobbisti, giostre e laboratori. In particolare alle 16, si svolgeranno laboratori per bambini mentre, alle 19, si terrà il concerto dal vivo di alcuni zampognari, La cucina chiuderà a mezzanotte. Per informazioni prenotare i tavoli scrivere su Whatsapp, al 3755048327 oppure mandare una e-mail a info@helloeventi.com Francesca Pannone