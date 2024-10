Il dialetto aggiunge colore alle parole

Maietti

Vado al ponte sull’Adda di Costaverde, a vedere se il fiume minaccia. Mi affiora Ada Negri: "Vanno, a dispetto del piovischio, fino al ponte , per veder lo spettacolo , come i signori a teatro . Una processione lenta, nera e interminabile di gente che parla sottovoce, con gesti di tristezza e di terrore; e pur rivela dagli occhi l’inconscia soddisfazione sadica, che sempre è data, che a tutti è data, dal brivido della disgrazia". I brividi li senti davvero, anzi i sgrisulòn, parola che Ada conosceva benissimo, cui certamente riconosceva il più vivace colore rispetto al toscano, per il quale tuttavia lei aveva il sacro rispetto dei poveri che poveri non vogliono essere più. Di ciò che si è infelicemente stati si preferirebbe dimenticare anche la lingua. "Piovischio" dice Ada Negri e ben sapeva quanto sia più onomatopeicamente bello il dialettale sbrunzìna. Ha scritto pagine memorabili la nostra Ada, ne avrebbe scritte di ancor più memorabili se avesse usato anche il dialetto. Siamo quasi tutti in debito di stima mei confronti del dialetto. Non per angusto amor di campanile. Il dialetto è il correlativo oggettivo del quarto comandamento "onora il padre e la madre", e anche altro e di più. Sul piano psicologico si potrebbe dire che, mentre la lingua ufficiale è l’esigenza dell’io di espandersi, di uscire dai confini domestici, il dialetto è l’espressione dei moti primari dell’io, delle sue emozioni più intime. A me, docente di letteratura inglese, capita di constatare che il dialetto ( lodigiano nel caso) ha una forza letteraria che l’italiano si sogna. Vedi ad esempio un memorabile pentametro di Shakespeare:_"And every fair from fair sometime declines". In italiano: " Ed ogni cosa bella prima o poi declina dalla bellezza". Il verso si è allungato ed annacquato senza rimedio. In dialetto: "E tüt el bel dal bel un dì ‘l smurtiss". Pentametro come l’inglese, traduzione letterale tranne per il verbo di chiusura. Il declines di Shakespere è grigio; il dialettale smurtiss avvampa di colore. Il dialetto migliora Shakespeare.