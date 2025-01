Il contest RicordaTela: "Diamo voce ai minori vittime della mafia"

Al via il primo concorso artistico e narrativo “RicordaTela“. Un’occasione per raccontare le storie di mafia e ingiustizia che hanno coinvolto minorenni, con un concorso promosso dall’osteria sociale del buon essere “La Tela di Rescaldina“, bene confiscato alla criminalità organizzata e ora trasformato in un punto di riferimento sociale e culturale. Gestita in collaborazione dalle cooperative La Tela e Meta e diverse associazioni locali, l’osteria è al centro di questa iniziativa nata per sensibilizzare ed educare attraverso l’arte e la narrazione. Il progetto vede il sostegno del presidio territoriale di Libera Legnano, dedicato ad Antonella Valenti, Ninfa e Virginia Marchese, del Patto dei sindaci dell’Altomilanese e degli assessorati all’Istruzione e alla Legalità del Comune.

"Tutto è partito da una ricerca condotta per la Giornata della memoria e dell’impegno del 2020 – racconta Giovanni Arzuffi, presidente de La Tela –. Scoprimmo che un numero impressionante di vittime innocenti delle mafie erano minorenni, alcuni addirittura sotto i 10 anni. Da allora abbiamo documentato 117 vittime sotto i 18 anni dal 1945 a oggi, un dato che lascia sgomenti se paragonato al totale di 1.081 vittime censite dal 1879". Da questa consapevolezza è nato il desiderio di coinvolgere le scuole. "Abbiamo lanciato un concorso articolato in due sezioni: una per le medie e l’altra per le superiori. Ai partecipanti chiediamo di scegliere alcuni nomi dall’elenco, approfondire i fatti e ridare voce alle giovani vittime con racconti o opere grafiche".

Le creazioni degli studenti, che potranno spaziare dal racconto collettivo al fumetto, saranno valutate e premiate il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. Il termine per l’invio delle opere è il 30 aprile. Tutti i lavori verranno raccolti in un volume prodotto da La Tela, omaggio alle storie delle giovani vittime di mafia. Per comunicazioni: info@osterialatela.it o il sito www.osterialatela.it, dove è disponibile il regolamento del concorso.