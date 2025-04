Il Consiglio dei ragazzi aiuta gli alunni

I due plessi della scuola secondaria di primo grado hanno ricevuto in dono materiale scolastico grazie all’iniziativa "Dai ragazzi per i ragazzi", promossa dal consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. I giovani consiglieri, con grande senso di responsabilità e spirito di solidarietà, hanno scelto di utilizzare i fondi raccolti durante le precedenti attività per acquistare e distribuire diari, quaderni, articoli di cancelleria, righelli e altri materiali utili ai loro coetanei. La distribuzione è avvenuta la scorsa settimana direttamente nelle classi, alla presenza dell’assessore Maurizio Del Curto e della consigliera comunale Corinna Casara (nella foto). Proprio quest’ultima ha accompagnato i ragazzi nel percorso, guidandoli nel loro impegno civico.

"In questi mesi, in qualità di consigliere delegato – ha spiegato Casara – ho avuto l’onore di seguire da vicino il lavoro del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che si è distinto per la volontà di mettersi concretamente al servizio della propria comunità scolastica. Hanno raccolto fondi, pianificato l’iniziativa e infine consegnato personalmente il materiale in ogni classe. È stata un’importante occasione di crescita: hanno potuto toccare con mano il valore del ruolo istituzionale che ricoprono e l’impatto positivo che possono generare con il loro impegno". Un gesto semplice ma ricco di significato, che sottolinea come la cittadinanza attiva possa iniziare fin da giovanissimi, lasciando un segno tangibile nel quotidiano di una comunità scolastica.

Ch.S.