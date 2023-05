Il cavo della fibra ottica tranciato per errore Due giorni senza Rete

A Villa Cortese l’epicentro del “terremoto“ che ha tranciato la fibra ottica di Città metropolitana e lasciato senza Internet le scuole legnanesi. Sconnesse per due giorni anche centinaia di aziende e famiglie. Colpa di un lavoro fatto male durante lo scavo di una galleria sotto la SP 12 per installare l’acquedotto. Il cavo di fibra ottica di Città Metropolitana viene tagliato per circa 500 metri da un lato e dall’altro. I primi ad accorgersi del danno sono i tecnici di Nemo, storico Internet Service Provider, nella cui centrale di controllo scatta immediato l’allarme. Senza Rete il Liceo Galilei, l’Itis Bernocchi e l’Itc Dell’Acqua. Per tornare alla normalità sono serviti due giorni di lavoro.

C.S.