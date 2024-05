Il braccio di ferro. Ex Manifattura “blindato” il Pgt

Secondo l’amministrazione comunale si tratta di una specifica ulteriore per chiarire quanto già detto e ripetuto, un voler precisare in maniera ancora più puntuale. Secondo Franco Brumana, consigliere comunale e "difensore" dell’integrità della ex Manifattura, il comparto da riqualificare in pieno centro cittadino, quanto accaduto va invece letto come un successo dovuto alla pressione esercitata in questi mesi proprio su questo aspetto con raccolte di firme e interrogazioni. Il dato di fatto è che nelle schede del Pgt dopo le controdeduzioni è comparsa una nuova voce nella "legenda" degli edifici da conservare o demolire nell’area della ex Manifattura e il futuro degli edifici messi in primo piano da Brumana perché a suo modo di vedere destinati alla demolizione è stato ulteriormente chiarito attraverso una nuova legenda che li indica ora come edifici "da attenzionare".

"Il convitto, l’asilo, la chiesa e il teatro della Manifattura sono salvi e non verranno demoliti per realizzare una piazza e un po’ di verde pubblico – esulta Brumana –. Le controdeduzioni richiamano esplicitamente queste disposizioni e prevedono di riportare nella planimetria della scheda della Manifattura la sagoma degli edifici da preservare ,che qualifica come edifici "da attenzionare". È questa un’espressione anomala e brutta, ma ribadiamo che a noi interessa solo il risultato. Abbiamo vinto e convinto ed ora ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati e non hanno mollato di fronte al rigetto dell’emendamento al Pgt e alle dichiarazioni di sindaco, assessore, consiglieri di maggioranza e tecnico che aveva l’incarico di redigere il piano".

"Non è cambiato nulla rispetto alle nostre intenzioni già espresse – è invece la posizione dell’assessore, Lorena Fedeli –. Le prescrizioni non obbligavano all’abbattimento degli edifici già prima e quanto abbiamo fatto ora inserendo la nuova legenda ha solo il significato di specificare ulteriormente quanto, come sembra, non era stato compreso".Paolo Girotti