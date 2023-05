Il 20 maggio arriva il Giro d’Italia Tanti eventi aspettando la Carovana

di Rosella Formenti

Il Giro d’Italia è cominciato e Cassano Magnago, la città del campione del pedale Ivan Basso, si prepara ad accogliere il 20 maggio l’arrivo della tappa numero 14. Il conto alla rovescia è partito, le ultime due settimane aumentano l’attesa e l’entusiasmo per il grande evento sportivo che vedrà la carovana ciclistica percorrere le strade cittadine, applaudita dalla folla.

E sale la “febbre rosa“, che si misura con il ricco programma di eventi che accompagna l’avvicinarsi del grande giorno, "un momento unico e irripetibile per Cassano", sottolineano dall’Amministrazione comunale e che dunque dev’essere indimenticabile per tutti i cassanesi. Nei giorni scorsi il sindaco Pietro Ottaviani, gli assessori e il Comitato di tappa con il coordinatore Nicola Poliseno hanno presentato la brochure ufficiale dell’evento, con le informazioni e i vari appuntamenti, tra cui anche un annullo filatelico, pubblicazione che è già in distribuzione in vari punti della città. Intanto si stanno concludendo gli interventi per la sistemazione delle strade interessate dal percorso e per l’abbellimento delle rotonde, nel caso di quella tra via IV Novembre e via Aldo Moro anche con la realizzazione di un monumento.

"Quando tutto sarà finito – commenta il primo cittadino Ottaviani – avremo una Cassano più bella". Un evento che sta coinvolgendo tutta la comunità cassanese, le scuole che hanno partecipato al concorso per il logo, le associazioni, i commercianti. Una grande giornata per lo sport che dev’essere un momento indimenticabile e lo sarà in modo particolare per le persone con disabilità, che avranno un posto d’onore nella tribuna in prossimità del traguardo.

"Vorremmo che la tappa cassanese fosse la più bella di tutte", si augura Nicola Poliseno, coordinatore del Comitato di tappa. Tra gli appuntamenti in avvicinamento al grande giorno, prima del rush finale la prossima settimana, si segnalano quelli di sabato: in programma “La Giornata dello sport“ al Parco Magana, “Cassano corre con il Giro“ alla pista d’atletica, la mostra di disegni dedicati al Giro a Villa Oliva, “Con il naso all’insù“ all’Oasi Boza, la “Notte Rosa“ con i negozi aperti in serata, la mostra “Sognando la velocità, dalla bici al volo“, con l’esposizione di bici d’epoca e opere d’arte dedicate al volo e al ciclismo.