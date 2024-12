I lilla cercano la svolta. Ora c’è la sfida con il Robbio ma il mercato va avanti

I lilla si preparano alla sfida determinante contro il Robbio di domenica in Lomellina. Una sfida che potrebbe essere uno spartiacque per come si è messa la classifica dei lilla, fermi a quota 8 punti proprio come il Robbio. Sul mercato sono in molti, mentre si tenta di guardarsi attorno per cercare giocatori in grado di dare una scossa. Col gruppo agli ordini di mister Porro si è aggregato in queste ore anche un 2005. Si tratta di Nicolò Sartor che fino a qualche giorno fa si allenava insieme al Fanfulla in serie D. Classe 2005, Nicolò è una mezzala versatile, capace di adattarsi a qualsiasi ruolo del centrocampo, dimostrando grande duttilità nel corso delle stagioni. Tra le sue caratteristiche spiccano la capacità di coprire il campo sia in fase offensiva che difensiva, un ottimo dribbling e l’abilità di inserirsi in area avversaria con movimenti che valorizzano il suo atletismo e dinamismo.

Il suo percorso calcistico è iniziato nel Novara, dove ha militato per 10 anni, raggiungendo il campionato Primavera. Nelle due stagioni in questa categoria, Nicolò ha totalizzato 6 gol e 11 assist, preceduti da una esperienza nel campionato Juniores Nazionale, con 4 reti e 7 assist. Tra i momenti più significativi della sua giovane carriera spicca la semifinale playoff del campionato Primavera, raggiunta nella sua seconda stagione e purtroppo persa contro il Mantova. Sartor potrebbe essere aggregato al gruppo, ma si tratta di un arrivo non determinante per il Legnano che necessita di ben altro per un salto di qualità che purtroppo finora non si è visto. Christian Sormani