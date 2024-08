I lavori all’Istituto Bernocchi. Risplende la facciata anni Venti

Ristrutturazione all’Istituto Bernocchi: obiettivo rilancio estetico e funzionale. Se tutto procederà senza intoppi, i lavori sul vecchio edificio, risalente agli anni Venti, saranno completati entro la fine dell’anno. Nel frattempo, subito dopo la conclusione degli esami di maturità, è stato avviato un nuovo cantiere che interessa una parte del più recente edificio costruito negli anni Cinquanta.

Passando da via Diaz, si notano i ponteggi che avvolgono l’ingresso della scuola, frequentata da 1.700 studenti. Nonostante il caldo, le squadre di operai stanno lavorando alacremente sotto i teli protettivi con l’obiettivo di rinnovare la facciata entro l’8 settembre, data di ripresa delle lezioni. Per l’istituto gli interventi non rappresentano solo lavori di manutenzione straordinaria, ma un’opportunità per aggiornare l’immagine della scuola, rendendola all’altezza della sua eccellente offerta formativa. I lavori sul vecchio edificio ex Ipsia, con un investimento di oltre 11 milioni, sono iniziati la scorsa estate sotto la supervisione della Città metropolitana di Milano e della Sovrintendenza ai beni architettonici della Lombardia.

I tecnici hanno effettuato carotaggi sui materiali per restaurare la facciata e i finti marmi della scalinata interna; gli infissi sono stati smontati, restaurati e rimontati. All’interno, anche le aule sono oggetto di importanti lavori di manutenzione. La Città metropolitana ha destinato 2,2 milioni per la facciata e 9,3 milioni per le aule. Questi interventi non hanno interferito con l’attività didattica: la direzione scolastica ha ricavato sette aule temporanee, tre nel vecchio laboratorio di torneria e quattro nei laboratori del seminterrato. Ch.S.