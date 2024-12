I ghisa scendono in pista per un corso formativo

Si è concluso sulla pista automobilistica di Lainate, il corso di guida sicura rivolto agli operatori della polizia locale del comando unico di Nerviano e Pogliano. L’iniziativa ha coinvolto 10 tra agenti e ufficiali, offrendo una formazione mirata a migliorare la sicurezza degli interventi su strada, soprattutto in situazioni di emergenza. Con l’istituzione della centrale operativa unica, gli agenti del nucleo Radiomobile e del nucleo operativo sono spesso chiamati a operare in contesti critici. Questo rende fondamentale una preparazione specifica per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza propria e dei cittadini. Il corso si è articolato in due parti: una teorica in aula, dove sono stati approfonditi aspetti fondamentali sulla guida, e una su pista. Ch.Sor.