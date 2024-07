"I disagi del trasporto pubblico?. Ecco le proposte per risolverli"

Migliorare il trasporto pubblico nell’Abbiatense. Un impegno preciso assunto dalle Amministrazioni da poco insediate. L’assessore ai Trasporti di Vermezzo Irene Murgia ha portato proposte concrete al direttore dell’Agenzia del trasporto pubblico locale, Luca Tosi. L’idea è di far transitare tutte le linee che passano sulla Provinciale 30 (Binasco-Vermezzo) all’interno del Ravello, con fermata nei pressi della stazione ferroviaria di Albairate prima di immettersi sulla SS494 per Abbiategrasso e viceversa.

"Così facendo, senza aggravio di costi, avremmo un bus ogni 15 minuti che collegherebbe Vermezzo e gli altri paesi lungo la SP30 con la stazione di Albairate. Questa soluzione consentirebbe anche ai residenti del Ravello di essere meglio collegati con i paesi limitrofi", ha spiegato l’assessore. Murgia ha trovato la disponibilità di Tosi a un nuovo incontro entro fine mese. La situazione per i pendolari di questa zona è assai precaria e molti studenti sono stati costretti, negli ultimi anni, a perdere diverse ore di scuola per i ritardi accumulati dagli autobus. Anche le famiglie hanno patito disagi quando, all’improvviso, dovevano organizzare il trasporto verso le scuole poiché i bus arrivavano già colmi alle fermate e non erano in grado di caricare tutti i ragazzi.

Su un altro tavolo, quello regionale, si sono trovati invece gli Amministratori di Albairate. Il sindaco Flavio Crivellin – neo presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Abbiatense – con l’assessore Fabio Cela e il consigliere delegato Davide Cattaneo si sono incontrati con l’assessore regionale ai Trasporti Fabio Lucente per esporre le criticità delle linee di trasporto locale. "Il territorio necessita di una riorganizzazione del trasporto pubblico per offrire un servizio efficace all’utenza".Giovanni Chiodini