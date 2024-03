I “cantieri“ per i giovani. Dal fitness ai Cosplay: "Così li coinvolgiamo"

Entra nel vivo il progetto Ba Trainspotting, che ha l’ obiettivo di offrire sostegno e opportunità di crescita ai giovani, in particolare a coloro che si trovano in situazione di marginalità e fragilità. Il progetto, presentato l’altro giorno dall’assessore alle Politiche giovanili Daniela Cinzia Cerana e dai rappresentanti della rete di enti e associazioni che partecipano, ha ottenuto un finanziamento con il bando “La Lombardia per i Giovani” e vede tra i partner i comuni di Marnate e Fagnano Olona, oltre alle cooperative Exodus, Davide onlus, Elaborando, Centro terapia dell’adolescenza e Totem.

Il progetto si propone di affrontare i problemi che coinvolgono i ragazzi nel contesto in cui vivono - famiglia, gruppo amici, quartiere, città - per offrire loro opportunità e alternative di vita, rivolte al percorso scolastico o lavorativo.

Tra le prime attività, partiranno due “cantieri”, laboratori con cadenza settimanale, gratuiti: il primo coinvolgerà i ragazzi sui Cosplay, dall’ideazione alla creazione del proprio personaggio, il secondo sul rinforzo del corpo e del modo di pensarsi con attività di fitness guidata da esperti trainer.

"Eventi fatti dai ragazzi per i ragazzi e comunicati dai ragazzi ai ragazzi", ha spiegato Daniela Cerana. I primi a partire a Busto, con Elaborando, sono Fit your way, per rinforzare il corpo e la mente, e Cosplay, per ideare e creare i costumi (ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 in via Pozzi). Ci sarà anche Exodus a Busto per intercettare i ragazzi e organizzare un evento di musica rap, mentre la cooperativa Davide ha “avviato” un’agenzia comunicativa con dieci ragazzi del Verri e dell’Enaip per supportare con filmati e interviste su Instagram la comunicazione delle iniziative. Infine a Marnate c’è il laboratorio di cinema della cooperativa Totem che si ritrova ogni venerdì, a Fagnano Olona è attivo Verde potenziale con il progetto Young revolution.

In primavera in città il progetto proporrà altri momenti di aggregazione più visibili all’esterno, nei quartieri. Ha sottolineato l’assessore Cerana: "Si sta cercando di fare rete per raggiungere un effetto benefico complessivo su tutto il bacino d’utenza di Busto. Molti dei ragazzi di Fagnano e Marnate vengono a scuola a Busto e le istituzioni dei vari comuni devono collaborare in modo da non lasciarli a loro stessi nella quotidianità".Red.Va.